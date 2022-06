Haverá apresentações com a prata da casa e aulão de zumba com o professor Marquinhos - Divulgação / PMN

Haverá apresentações com a prata da casa e aulão de zumba com o professor MarquinhosDivulgação / PMN

Publicado 03/06/2022 17:35 | Atualizado 03/06/2022 17:38

Nilópolis - O projeto "Arte na Natureza", no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, neste domingo (05/06), será com o o tema Dia Mundial do Meio Ambiente. Para marcar a data, serão oferecidas atividades como workshop, venda de artesanato, moda de reuso, produtos orgânicos, jardinagem, show com a ‘ex-The Voice Nina Black e Banda’, apresentações com a prata da casa e aulão de zumba com o professor Marquinhos.



O workshop gratuito será para a confecção de ‘sinos dos sonhos’, com inscrições na hora. E uma apresentação da dança carimbo, com grupo Flores da Alegria, encerra a programação de domingo. A comemoração continua na segunda-feira (06/06), com um ‘rolê ambiental’(passeio pelo Gericinó) e plantio de mudas por 100 alunos de escolas da cidade.



Haverá show com a ‘ex-The Voice Nina Black e Banda’ Divulgação / PMN

Arte na Natureza - 05/06 (Domingo)



Programação Especial Dia Mundial do Meio Ambiente



9h às 17h – Feirinha Arte na Natureza, com produtos orgânicos, artesanato e moda de reuso

10h – Aulão de Zumba especial com Professor Marquinhos

12h às 15h – Palco Livre (Prata da Casa)

15h – Lei Aldir Blanc – Workshop gratuito de confecção de ‘sinos dos sonhos’. Inscrições na hora

16h – Lei Aldir Blanc – Show Música Preta Brasileira, com ex-The Voice Nina Black e Banda

17h – Apresentação de dança carimbó com grupo Flores da Alegria

Arte na Natureza



Segunda-feira (6 de junho)



14h - Rolê ambiental e plantio de mudas por 100 alunos de escola da cidade



O Parque Natural do Gericinó fica localizado na rua Antônio João Mendonça, s/n.