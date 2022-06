Com o aumento no número de casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura tomou medidas temporárias de prevenção e enfrentamento da propagação do vírus em Nilópolis - Divulgação / Agência Brasil

Publicado 06/06/2022 20:09 | Atualizado 06/06/2022 20:51

Nilópolis - A partir desta terça-feira (07/06), fica recomendado o uso de máscara de proteção em Nilópolis. Com o aumento no número de casos confirmados de Covid-19, a Prefeitura tomou medidas temporárias de prevenção e enfrentamento da propagação do vírus no município.

De acordo com o Decreto Nº 4885 de 6 de junho de 2022, fica recomendado o uso de máscaras de proteção individual e o cumprimento aos protocolos sanitários nas instituições de ensino público e privado e em unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas.

O uso de máscaras de proteção individual em transporte coletivo e ambientes fechados, para todas as faixas etárias, também faz parte das recomendações, além do uso da máscaras em pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades de todas as faixas etárias.

A higienização das mãos e o cumprimento aos protocolos sanitários são necessários neste período de aumento da doença. Pessoas que tiverem com sintomas da Covid-19 podem procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar o teste. Segue abaixo os dias de testagem nos postos.

Segunda-feira: Cabral, Olinda 2, Novo Horizonte, Cabuís, Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Terça-feira: Central, Cabral, Olinda 2, Nova Cidade, Nova Olinda, Cabuís

Quarta-feira: Manoel Reis, Olinda 2, Chatuba, Frigorífico, Nova Olinda, Novo Horizonte

Quinta-feira: Manoel Reis, Cabral, Olinda 2, Chatuba, Nova Cidade

Sexta-feira: Central, Cabral, Olinda 2, Frigorífico, Complexo de Saúde Dr. Jorge David