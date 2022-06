Lojas da Águas do Rio atendem em novo horário em Nilópolis, a partir desta segunda (06) - Divulgação

Lojas da Águas do Rio atendem em novo horário em Nilópolis, a partir desta segunda (06)Divulgação

Publicado 05/06/2022 22:11 | Atualizado 05/06/2022 22:20

Nilópolis - A unidade comercial da Águas do Rio, no Centro, de Nilópolis, passa a atender em novo horário a partir desta segunda-feira (06/06), funcionando das 8h às 16h, oferecendo uma hora a mais de atendimento presencial para a população nilopolitana.

Na loja, os clientes podem acessar equipamentos de autoatendimento, e contam com a atenção de equipes treinadas para auxiliar nas solicitações de serviços como segunda via de conta, mudança de titularidade, histórico de consumo, mudança do local de ligação de água, entre outros. Os clientes ainda podem denunciar vazamentos ou ligações irregulares de água.

Para o diretor executivo da concessionária, Vitor Hugo, a iniciativa visa aprimorar o atendimento ao cliente. “Nosso objetivo é criar um relacionamento estável e próximo com a população que atendemos. Percebemos que nas cidades onde atuamos, essa uma hora a mais será muito valiosa e iremos atingir um público que antes, não conseguia encontrar as unidades abertas. A nossa intenção é que com esta mudança, possamos aumentar o nível de satisfação e de confiança dos nossos clientes”, afirma.

A unidade da Águas do Rio, em Nilópolis, fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro Divulgação A concessionária também disponibiliza canais virtuais de atendimento para os clientes. Através do 0800 195 0 195, que funciona 24 horas para ligações ou mensagens via WhatsApp, além do site https://aguasdorio.com.br , onde os clientes podem consultar os endereços de todas as lojas da empresa. E por meio das redes sociais, é possível acesso às informações atualizadas sobre a atuação da concessionária.

A unidade da Águas do Rio, em Nilópolis, fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 475, no Centro.