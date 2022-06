De uma lado da Rua Marechal Floriano está sem nenhum guarda-corpo - Reprodução

Publicado 09/06/2022 00:15 | Atualizado 09/06/2022 00:25

Nilópolis – Moradores do bairro Nova Cidade estão pedindo a Prefeitura de Nilópolis à instalação de guarda- corpos na ponte sobre o Canal Peri Peri, na Rua Marechal Floriano Peixoto. Segundo os nilopolitanos da área, a falta dos guarda-corpos cria situações de potencial perigo aos moradores, principalmente os idosos e crianças que podem cair dentro do canal.Moradores aguardam uma atenção especial da Prefeitura para a colocação o quanto antes dos guardas corpos. De um lado da rua, está sem, enquanto do outro lado, está só a metade de acordo com as fotos enviadas ao O Dia Cidades Nilópolis