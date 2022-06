A aposentada de 71 anos, Maria Nazaré da Silva, buscou pela quarta dose da vacina e aproveitou para tomar a da gripe influenza - Divulgação / PMN

Publicado 09/06/2022 14:13 | Atualizado 09/06/2022 14:13

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis iniciou nesta semana a vacinação da quarta dose contra Covid-19 para pessoas acima de 50 anos. No primeiro dia, 700 doses foram aplicadas no Posto Central. Pela manhã de quarta-feira (08/06), aproximadamente 200 senhas já tinham sido distribuídas. A Secretaria convoca quem ainda não recebeu a segunda dose e a dose de reforço para que compareça aos pontos de vacinação.

A aposentada de 71 anos, Maria Nazaré da Silva, buscou pela quarta dose da vacina e aproveitou para tomar a da gripe influenza. "Eu estou tomando a vacina por prevenção. Devemos tomar para o nosso próprio bem. Os casos confirmados de Covid-19 estão aumentando, não somente na nossa cidade, mas em muitas outras. Se tem para tomar, temos que tomar. Parabenizo o nosso governante por essa oportunidade. Se é para o nosso bem, temos que fazer", salientou.

José Ricardo Gomes, de 56 anos, procurou a unidade de saúde para se imunizar. "Tem que receber a dose da vacina, está vindo mais uma nova onda do coronavírus. Precisamos estar imunizados para não transmitir para outras pessoas. Quem não tomou ainda, tem que tomar novamente para não voltar a pandemia".

A terceira dose também está disponível nos postos de saúde. Rian Rômulo Nogueira, de 20 anos, foi receber sua terceira dose. "Vou começar a trabalhar sexta-feira em um mercado, preciso da terceira dose. O bom da vacina é que vou poder entrar em vários lugares sem preocupação".

Vale lembrar que com o aumento no número de casos confirmados de Covid-19, a prefeitura voltou a recomendar, por meio do decreto Nº 4885 de 6 de junho de 2022, o uso de máscaras de proteção individual e o cumprimento aos protocolos sanitários nas instituições de ensino público e privado e em unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, em transporte coletivo e ambientes fechados, para todas as faixas etárias, além de pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades de todas as faixas etárias.

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, sem número, Olinda

Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda