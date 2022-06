A iniciativa é voltada para pedestres e condutores, para conscientizar a população quanto ao respeito às leis de trânsito e os impactos causados pela direção sob o efeito de bebidas alcoólicas - Divulgação / PMN

A iniciativa é voltada para pedestres e condutores, para conscientizar a população quanto ao respeito às leis de trânsito e os impactos causados pela direção sob o efeito de bebidas alcoólicasDivulgação / PMN

Publicado 09/06/2022 18:45 | Atualizado 09/06/2022 18:47

Nilópolis - Desde o início da semana, até esta sexta-feira (10/06), estão acontecendo palestras educativas para alunos do último ano do Ensino Médio de Nilópolis, das escolas estaduais do município, juntamente com uma Blitz Educativa no entorno das unidades escolares. A ação é realizada pela Secretaria Estadual de Governo, por meio da equipe de Educação da Operação Lei Seca, pelo Programa Educação para o Trânsito Escola Nota 10, junto da Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes e com o apoio da Guarda Municipal.

A Blitz Educativa é voltada para pedestres e condutores, para conscientizar a população quanto ao respeito às leis de trânsito e os impactos causados pela direção sob o efeito de bebidas alcoólicas. “O objetivo é trazer à associação nilopolitana um contexto base educativo e menos punitivo e fazê-los entender sobre o respeito às leis de trânsito assim como suas consequências”, disse o agente Nilton Marques, coordenador de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal.

A Blitz foi realizada nos Colégios Estaduais (CE) Antônio Figueira de Almeida, Marechal Zenóbio da Costa, Nuta Bartlet James, Bertha D’Alessandro e termina no CE Aydano de Almeida.