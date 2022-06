O espaço conta com 174 boxes reformados, sete cantinas, oferecendo produtos artesanais diversos, venda de roupas, toalhas, temperos, serviço de design de sobrancelhas e conserto de relógios e celulares - Divulgação

Publicado 09/06/2022 18:29 | Atualizado 09/06/2022 18:29

Nilópolis - Depois de dois anos, o Mercado Popular Vereador Alírio Pereira Cardoso, em Nilópolis, foi reaberto na Avenida Getúlio de Moura, 1667, no Centro. A Prefeitura promoveu a reinauguração do espaço no último sábado (04/06), com 174 boxes reformados, sete cantinas (quatro no espaço gourmet do térreo e três no andar superior), oferecendo produtos artesanais diversos, venda de roupas, toalhas, temperos, serviço de design de sobrancelhas e conserto de relógios e celulares.

Na opinião do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil), Jorge Marão, o retorno dos ambulantes ao Mercado Popular é uma ação altamente positiva. “Agora eles têm lojas fixas, o que os ajuda a fazer o ponto. No caso do calçadão, a saída dos camelôs desafogou o local e, se for necessário, bombeiros e ambulâncias poderão entrar sem dificuldades”, salientou.

As associações de artesãos Aproarten e Colibri dispõem de duas lojas na entrada do prédio. E uma terceira é destinada à Casa da Mulher Nilopolitana. Na praça de alimentação, são comercializados almoço, sopas, café da manhã, bolos e sorvete.

Coordenadora de Ordem Pública, Posturas e responsável pelo Mercado Popular, Aloma Cunha convocou a população para conhecer o local, priorizando os comerciantes dali. “Ali eles vendem tudo que a população precisa”, garantiu, acrescentando que pretende promover bailes da terceira idade e outras atividades artísticas no local.

A maioria dos ambulantes é microempreendedor individual e faz uso de pix ou cartões de crédito e débito. João Carlos, relojoeiro técnico que ocupa o box L.39, no corredor central, afirmou que está muito satisfeito com a obra.

“As lojinhas agora são melhores, maiores e ficaram bonitas. Nossa expectativa é a melhor possível. Agradeço a Deus, ao prefeito e a todos que nos ajudaram a retornar para essa casa”, concluiu.