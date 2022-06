Obras de melhorias nos bairros Paiol e Da Mina - Divulgação

Obras de melhorias nos bairros Paiol e Da MinaDivulgação

Publicado 09/06/2022 18:59 | Atualizado 09/06/2022 19:02

Nilópolis - Andreza Costa Mendonça, moradora do Morro da Mina, em Nilópolis, e mãe de quatro filhos, sofria com a falta d´água em casa. Parece que as coisas estão começando a mudar. “Agora eu abro a torneira e ela está lá: boa, forte e clarinha. Melhorou demais a minha vida”, conta emocionada. Ela e sua família fazem parte dos 5 mil beneficiados pelas melhorias que a Águas do Rio está realizando no abastecimento da região.

Para realizar as obras que estão mudando vidas, a Águas do Rio desenvolveu antes estudos e sondagens locais que identificaram alguns fatores que causavam o desabastecimento da região. A concessionária então consertou pontos de vazamentos não visíveis, realizou a manutenção na Elevatória Dinamarco Reis, que incluiu a limpeza no motor da bomba.

Andreza Costa Mendonça é moradora do Morro da Mina Divulgação “Com essas ações, possibilitamos o aumento de 172 litros por segundo no fornecimento regular para os moradores do Morro da Mina e Paiol, que há anos conviveram com abastecimento irregular”, explica Aislan Miossi, coordenador de Serviços nas cidades de Nilópolis e Mesquita. Para ele, é gratificante ver o resultado de um trabalho feito com estudo e ações concretas. “É motivo de muita alegria poder fazer parte desta nova fase que as pessoas estão vivenciando”, finaliza.