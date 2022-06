A expectativa dos servidores da Secretaria Municipal de Turismo informou que a meta é renovar 220 carteirinhas e cadastrar 50 novos trabalhadores manuais - Divulgação / PMN

Os trabalhadores manuais tiveram que levar até a sede da Secretaria, no primeiro andar da Prefeitura, um produto pronto e um inacabado para terminar na hora. Foi solicitado que já estivessem cadastrados e com senha do Gov.Br, tivessem e-mail e senha para enviar documentos, levassem identidade e comprovante de residência. Entretanto, a maioria não tinha se inscrito no site do governo federal.



A secretária Municipal de Turismo, Maria Clécia Silva afirmou que a atividade estava prevista para ocorrer continuamente." O atendimento é mais lento porque muitos idosos não têm acesso à internet ou não sabem lidar com as novas tecnologias. Por isso, estamos fazendo o cadastramento aqui ", observou ela.



A medida possibilitará a futura emissão da carteira nacional do artesão, permitindo a participação gratuita destes em feiras municipais, estaduais e federais Divulgação / PMN Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, realizou o cadastramento e o recadastramento de artesãos da cidade nesta terça-feira (14/06). A medida possibilitará a futura emissão da carteira nacional do artesão, permitindo a participação gratuita destes em feiras municipais, estaduais e federais, além de acesso ao microcrédito junto à AG Rio (Agência Estadual de Fomento).Os trabalhadores manuais tiveram que levar até a sede da Secretaria, no primeiro andar da Prefeitura, um produto pronto e um inacabado para terminar na hora. Foi solicitado que já estivessem cadastrados e com senha do Gov.Br, tivessem e-mail e senha para enviar documentos, levassem identidade e comprovante de residência. Entretanto, a maioria não tinha se inscrito no site do governo federal.A secretária Municipal de Turismo, Maria Clécia Silva afirmou que a atividade estava prevista para ocorrer continuamente." O atendimento é mais lento porque muitos idosos não têm acesso à internet ou não sabem lidar com as novas tecnologias. Por isso, estamos fazendo o cadastramento aqui ", observou ela.Uma parte de sua equipe fazia a triagem das pessoas no corredor de entrada, outra fazia o recadastramento nas salas da Secretaria, e o pessoal do governo do Estado estava cadastrando as artesãs.

O subsecretário de Estado de Turismo, Gerciano de Lima, esteve no local com cinco funcionários de sua pasta, para prestar uma mini curadoria e disse que o objetivo é atender as 92 cidades do Estado. " Essa é a vontade do governador Cláudio Castro (PL), que pediu prioridade para os artesãos, junto com o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves", salientou.



A artesã Juciara Silva, 62 anos, moradora do Centro, foi até a Secretaria de Turismo para fazer seu recadastramento. Ela trabalha com vagonite, um tipo de bordado, e também com o vagonite oitinho, seu carro-chefe. " Faço também pet aplique e fuxico", listou ela.



A expectativa dos servidores da Secretaria Municipal de Turismo informou que a meta é renovar 220 carteirinhas e cadastrar 50 novos trabalhadores manuais que estiveram no local antes de terça-feira. Entre o público-alvo estão pessoas que participaram, entre outros locais, de cursos na Casa da Mulher e na Secretaria de Trabalho.