A iniciativa visa promover a inclusão e atividades para crianças especiais da cidade - Divulgação

A iniciativa visa promover a inclusão e atividades para crianças especiais da cidadeDivulgação

Publicado 14/06/2022 00:15 | Atualizado 14/06/2022 00:15

Os interessados em participar do evento, devem fazer inscrições, porque as vagas são limitadas Divulgação

Nilópolis - Um grupo de pais de crianças diagnosticadas com Transtorno de Espectro Autista, moradores de Nilópolis, promove neste domingo (19/06), o evento gratuito, das 9h às 14h, que será realizado na Rua Antônio Pereira de Carvalho, 1.278, no bairro Cabuis. A iniciativa visa promover a inclusão e atividades para crianças especiais da cidade. Haverá musicoterapia, atividade sensorial, pintura de rosto, jogos, atividade motora e atendimento jurídico feito pela OAB-Nilópolis.De acordo com o líder da ação Valter Santos, 45 anos, pai do menino autista Pedro Lucas, oito anos, o objetivo do encontro é estimular o processo de inclusão e também colaborar para que as crianças autistas tenham acesso à cultura, ao lazer em um evento totalmente pensado para os pequenos que têm necessidades especiais. "A primeira edição do 'Nilópolis para Todos' é a reunião de esforços para tornar a manhã de domingo um momento de integração, inclusão, diversão e amor àqueles que ainda sofrem pela questão do preconceito", explica Valter Santos.Outro aspecto muito comentado entre as famílias que têm crianças autistas é a falta de política de inclusão de forma geral nas cidades da Baixada Fluminense. "Faltam muitas medidas para colocar, em Nilópolis e em toda a Baixada, a inclusão como prioridade. vivemos com muita defasagem de ações em comparação a outras cidades. A informação que é básica é pouco trabalhada. Falta muita coisa. Faltam ações simples do poder público. Observamos pequenas melhoras, mas falta muita coisa. Precisamos ser mais ouvidos para que tenhamos ações importantes, de peso", avalia Santos.Os interessados em participar do evento, devem fazer inscrições, porque as vagas são limitadas. Para se inscrever, basta enviar mensagem para o direct do Instagram @usekephas. Em seguida, a pessoa vai receber a ficha de inscrição solicitando: