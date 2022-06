da Travessa João da Mata Peixoto, no bairro Novo Horizonte, está precisando de reparos - Reprodução

Publicado 13/06/2022 23:53 | Atualizado 13/06/2022 23:59

Nilópolis – Moradores da Travessa João da Mata Peixoto, no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis, estão cobrando da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, uma manutenção na tradicional via do bairro. Pelas fotos enviadas pelos nilopolitanos ao O Dia Cidades / Nilópolis , é possível verificar a necessidade de recapeamento com um novo asfalto na via, que tem um trecho em ladeira, reparo de manilhas, além de alguns buracos na travessa que complica a passagem de veículos.Os nilopolitanos aguardam o quanto antes o reparo na Travessa João da Mata Peixoto, no bairro Novo Horizonte, por parte da Prefeitura de Nilópolis e da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.