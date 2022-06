Para a realização do exame, é necessário que a paciente leve pedido médico para o exame de mamografia - Divulgação

Para a realização do exame, é necessário que a paciente leve pedido médico para o exame de mamografiaDivulgação

Publicado 15/06/2022 18:37 | Atualizado 15/06/2022 18:52

Nilópolis - Na próxima segunda-feira (20/06), Nilópolis receberá a Unidade Móvel de Saúde do Sesc, no Parque de Eventos, no bairro do Frigorífico. Exames de mamografia e preventivo (Papa Nicolau) estarão disponíveis para a população por 60 dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fechou parceria com a Unidade de Saúde do Sesc. Para a realização do exame, é necessário que a paciente leve pedido médico para o exame de mamografia. Para o preventivo, o pedido pode ser feito por médico ou enfermeira.



É necessário levar documentos identificação. São eles identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Não perca a oportunidade de se cuidar.

O Parque de Eventos fica na Rua José Martins, s/n, bairro Frigorífico, em Nilópolis.