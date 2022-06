A ação de apreensão das armas e munições contou com o apoio de militares do Exército - Divulgação

Segundo apurado pelos policiais civis, o estabelecimento estava com o Certificado de Registro cancelado Divulgação / Polícia Civil

Nilópolis - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) apreenderam, nesta quarta-feira (15/06), armas e munições em uma loja, em Nilópolis. Ao todo, foram 353 armas de fogo e 50 mil projéteis que não tinham notas fiscais relativas à aquisição. A ação contou com o apoio de militares do Exército.Segundo apurado pelos policiais civis, o estabelecimento estava com o Certificado de Registro cancelado. A delegacia instaurou inquérito para apurar o comércio ilegal de armas de fogo. Entre as armas apreendidas estão modelos nacionais e importados.