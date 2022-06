Os alunos das escolas Dr. Nilo Peçanha, Ciep 028 Silvestre David da Silva Cabana, CIEP 136 - Professora Stella De Queiroz Pinheiro e Sagrado Coração De Jesus aprenderam sobre as espécies de animais, árvores e sementes da Mata Atlântica - Divulgação

Publicado 15/06/2022 19:06 | Atualizado 15/06/2022 19:17

Nilópolis - “Não pode jogar lixo no chão porque o rio vai encher e vai fica tudo podre”. “Se jogar lixo no chão, as pessoas não vão conseguir andar na rua”. “Não pode jogar lixo no parque porque vai ficar tudo sujo”. Essas foram umas das frases citadas com empolgação pelos alunos do Ciep 028 Silvestre David da Silva Cabana, no Parque Natural do Gericinó. No mês mundial do Meio Ambiente, os estudantes de toda a rede municipal de ensino participaram de atividades de conscientização durante esta semana.

Nesta quarta-feira (15/06), os alunos das escolas Dr. Nilo Peçanha, Ciep 028 Silvestre David da Silva Cabana, CIEP 136 - Professora Stella De Queiroz Pinheiro e Sagrado Coração De Jesus aprenderam sobre as espécies de animais, árvores e sementes da Mata Atlântica no Parque. Além disso, eles conheceram Floresta do Amanhã, maior programa de reflorestamento da história de Nilópolis, e puderam plantar mudas de aroeira e angico. Na demonstração de como é feita a captura de répteis com pinção e como se apaga incêndio, os pequenos ficaram animados.

Cerca de 100 alunos na faixa etária dos sete aos dez anos passaram pelo Gericinó durante esta semana. O objetivo da Secretaria de Meio Ambiente é transformar as crianças em agentes ambientais, conscientizando desde a separação do lixo, à importância do meio ambiente, ao tratamento da água e da sua economia.

"O nosso intuito com isso é ter conosco vários minis guardas ambientais que estarão lutando de suas residências, de dentro para fora, com educação, consciência ambiental e mudança de mentalidade. Que a gente possa preservar e amar para sempre todo o ambiente que temos em nossa cidade como as praças", salientou o secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, prometendo que em breve estas ações estarão abertas para crianças que frequentam o parque.

Algumas crianças não conheciam o Parque. O brilho nos olhos entregava a emoção do momento. Sheila Menezes Moura, diretora do Ciep 028 eleita pela consulta pública para gestores no dia 24 de maio, presenciou. "Eu já reparei logo na saída da escola que eles se vislumbraram. Percebi os olhinhos brilhando. Essa parceria do meio ambiente com a educação está sendo ótima, precisamos dessas atividades extracurriculares".