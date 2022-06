As procissões e os tapetes vão percorrer as ruas do Centro e Olinda - Divulgação / PMN

As procissões e os tapetes vão percorrer as ruas do Centro e OlindaDivulgação / PMN

Publicado 15/06/2022 20:00 | Atualizado 15/06/2022 20:00

Nilópolis - Após dois anos sem a realização da festa em comemoração ao feriado de Corpus Christi, data em que os fiéis celebram o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nesta quinta-feira (16/06), a tradição voltará no município com a confecção de tapetes, missas e procissões. As procissões e os tapetes vão percorrer as ruas do Centro e Olinda. As paróquias de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião, realizarão o ritual católico.

Para a preparação dos tapetes as paróquias contam com a ajuda de pastorais e voluntários que utilizam de materiais como sal grosso, sal fino, borra de café, cascas de ovo, corante líquido, tampinha de garrafa, papel e isopor para a confecção.

A programação das paróquias conta com o início das confecções dos tapetes e a celebração da Santa Missa. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida começará a preparação dos tapetes às 8h e a missa às 16h. Já a Paróquia Nossa Senhora da Conceição começará a confecção às 8h e dará início à missa às 17h, enquanto a Paróquia São Sebastião também começará a produzir os tapetes às 8h, com a missa também às 17h.

A Secretaria Municipal de Transportes vai organizar a interdição das ruas no entorno das paróquias. A Estrada Mirandela será fechada entre a Rua Pracinha Wallace Paes Leme e a Praça da Roldão Gonçalves, interditando também a Estrada Roberto Silveira da Rua Professora Laide de Sousa Belém até o trecho abaixo do viaduto de Nilópolis. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos ficará responsável pela limpeza das ruas após a exibição dos tapetes.