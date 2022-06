Os temas debatidos foram a regularização do registro das casas de axé de matriz africana, a criação de um calendário para uma feira literária negra de Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 20/06/2022 19:48 | Atualizado 20/06/2022 20:00

Nilópolis - A Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, por meio da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, promoveu na última semana, uma reunião do Fórum Misto Permanente de Promoção da Igualdade Racial na OAB de Nilópolis. Os temas debatidos foram a regularização do registro das casas de axé de matriz africana, a criação de um calendário para uma feira literária negra de Nilópolis, a construção do projeto itinerante dos serviços da Secretaria de Cidadania e uma mostra cultural de diferentes segmentos.

A superintendente de Promoção da Igualdade, Jeanne Pierre, agradeceu ao prefeito Abraãozinho (PL) e secretário municipal de Cidadania e Direitos Humanos, Renato da Van, pelo apoio a todos os projetos que estão sendo desenvolvidos pela superintendência em parceria com a sociedade civil.

Renato da Van participou do encontro, assim como a superintendente dos conselhos, Inez Simpliciano. O evento contou com representantes do Projeto Família Feliz, Axé Omo Oya Ubiraciara, integrantes da comunidade cigana na cidade, Sintrozel, Alotobe, da comunidade asiática, representantes da SEMDS e da Assoceb.