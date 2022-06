Segundo informações, o carro pertencia a um senhor de aproximadamente 80 anos, que foi avisado por um motociclista que percebeu o início do fogo no carro - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/06/2022 11:12 | Atualizado 19/06/2022 11:19

Nilópolis - Nilópolis - Um automóvel pegou fogo e ficou totalmente destruído na manhã deste sábado (18/06), na Rua Alberto Teixeira da Cunha, no Centro, de Nilópolis. Ninguém ficou ferido. Segundo informações de populares, o carro pertencia a um senhor de aproximadamente 80 anos, que foi avisado por um motociclista que percebeu o início do fogo no carro. O homem estacionou ao lado de um estacionamento, quando logo em seguida o fogo se alastrou por todo o veículo.O Corpo de Bombeiros de Nilópolis foi acionado para o local para debelar rapidamente as chamas, apesar da tentativa frustrada de moradores tentarem conter o fogo. O trânsito no trecho em que o carro pegou fogo e os bombeiros trabalharam para conter o incêndio, foi desviado pelos Agentes Municipais do Grupamento Especial de Trânsito.Não há informações sobre o que teria causado o incêndio no automóvel.