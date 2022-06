Funcionários já começaram a retirar o alambrado que circunda o local, a tirar o revestimento externo do prédio principal - Divulgação / PMN

Publicado 22/06/2022 15:21 | Atualizado 22/06/2022 15:24

Nilópolis - A Secretaria de Esporte e Lazer de Nilópolis interrompeu, a partir desta segunda-feira (20/06), as atividades na Vila Olímpica da cidade para iniciar uma série de obras que vão dar uma nova aparência a este importante aparelho público. Funcionários já começaram a retirar o alambrado que circunda o local, a tirar o revestimento externo do prédio principal, a usar britadeiras para remover os ferros chumbados para a prática de exercícios na passagem lateral e também a retirada do piso e dos brinquedos do playground das crianças.

O prefeito Abraãozinho (PL) lembrou que essa ação faz parte do pacote de benfeitorias urbanas chamado pelo governo municipal de ‘Dá-lhe Obras’. “Essa reforma da Vila Olímpica vai oferecer à população uma pista de caminhada renovada, troca da grama sintética do campo de futebol, reforma dos vestiários, do ginásio, uma academia para a terceira idade, um novo playground, quadra de vôlei, quadra de tênis ”, enumerou ele, acrescentando que não esqueceu das obras na UPA do Cabuís, no Hospital Juscelino Kubitschek e nem das necessidades nas áreas de educação e cultura.

britadeiras para remover os ferros chumbados para a prática de exercícios na passagem lateral e também a retirada do piso e dos brinquedos do playground das crianças Divulgação / PMN Durante sua caminhada, o prefeito foi interrompido por Maria Alice, 5 anos, aluna da turma de judô infantil na Vila Olímpica e também da Escola Municipal de Dança Anna Pavlova. A menina, que mora em Nova Cidade, perto do local, perguntou a respeito das aulas, que foram paralisadas por causa das obras na Vila.

Em sua visita, Abraãozinho estava acompanhado da vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e do presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre (PTB).