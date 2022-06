A ocorrência foi registrada na 57ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 27/06/2022 18:41 | Atualizado 27/06/2022 18:50

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam um traficante de drogas, na tarde desta segunda-feira (27/06), na Rua Capitão Alfredo Antunes, em Nilópolis, em um dos acessos à Comunidade da Ponte Azul, no bairro de Olinda. Com o preso, foi apreendido uma pistola e um rádio transmissor.



Traficante de drogas é preso por policiais do #20BPM na Rua Capitão Alfredo Antunes, em Nilópolis, em um dos acessos à comunidade da Ponde Azul. Com ele, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos. O caso foi encaminhado à 57ª DP. pic.twitter.com/KQeNl8OIS9 — @pmerj (@PMERJ) June 27, 2022