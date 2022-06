Nilópolis

PM apreende pistola e drogas em ação com traficante preso em Nilópolis

Ação dos policiais militares do 20º BPM (Mesquita) aconteceu nesta sexta-feira (24/06) no acesso da Rua Coronel França Leite, no bairro Cabral

Publicado 24/06/2022 18:20 | Atualizado há 3 segundos