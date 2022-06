Os policiais militares apreenderam drogas e uma arma - Twitter / Pmerj

Publicado 24/06/2022 20:43 | Atualizado 24/06/2022 20:43

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na noite desta sexta-feira (24/06), um criminoso com uma pistola e drogas no acesso a Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis.



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).