A reunião foi realizada pelo engenheiro sanitarista e ambiental Robson Resende, da empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, na sede da SEMA, no Parque Natural Municipal do GericinóDivulgação / PMN

Publicado 24/06/2022 19:02 | Atualizado 24/06/2022 19:04

Nilópolis - A Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis (SEMA), na última terça-feira (21/06), sediou a primeira oficina pública para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Realizada pelo engenheiro sanitarista e ambiental Robson Resende, da empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades, a reunião aconteceu na sede da SEMA, no Parque Natural Municipal do Gericinó.

O objetivo é começar a debater a criação do PMSB e do PMGIRS. Apesar de Nilópolis ter praticamente cem por cento de sua área com rede de esgotamento sanitário e de água, ainda não elaborou um plano municipal sobre a área e nem realiza a gestão integrada dos resíduos sólidos – domiciliares, de lojas comerciais, de limpeza pública, de postos de saúde, farmácia, de construção civil, da logística reversa (pilhas, computadores e eletroeletrônicos), e industriais.

“Esse é um grande passo que a cidade está dando, será nosso primeiro plano municipal e o prefeito Abraãozinho (PL) pediu empenho de nossa parte. Seguiremos o que determina a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, acrescentando que, além de ser importante a elaboração de ambos os planos, irá possibilitar trazer recursos públicos para a melhoria da estrutura de saneamento básico.

Dean Senra afirmou que se pretende construir um ambiente cada vez mais saudável para todos. Ele ressaltou que o recolhimento de esgoto sanitária e o abastecimento de água são em quase a totalidade da cidade. " Agora, no caso da água, a Cedae está fazendo a transição para a Águas do Rio. A empresa que assumiu o trabalho está identificando onde são os pontos problemáticos, para que possam melhorar", observou.

O secretário de meio ambiente adiantou que, a partir de julho, há previsão de instalação de ecopontos nas escolas. “Já conversei com a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), com a secretária de Educação, Débora Carlos, e com as diretoras. A Cooperativa Popular de Mulheres da Baixada será responsável por fazer essa coleta”, revelou Senra. “Nosso objetivo é evitar a concentração de resíduos nas escolas, assim não vamos comprometer a saúde das crianças e dos funcionários”.

Participaram da reunião, além de representantes da Líder Engenharia e Gestão de Cidades, o coordenador Operacional da Águas do Rio, Aislan Miossi, o doutor em Ecologia e professor do IFRJ Marco Louzada; os representantes da sociedade civil Amilton Barbosa, Wellington Mosa e Conceição Silva e Isabel Kalil da Vigilância Ambiental da Prefeitura; Elizabeth Ramos, da Secretaria de Planejamento.

Estiveram presentes também: Rogério Farias, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ísis Facchini e Luís Facchini, integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Jorge Barbosa, da empresa Força Ambiental, responsável pelo recolhimento de resíduos sólidos em Nilópolis.