Nos Jogos Nilopolitanos, o primeiro lugar foi conquistado pelos atletas que moram no CentroDivulgação

Publicado 26/06/2022 22:48 | Atualizado 26/06/2022 22:55

Nilópolis - Estevão é um dos campeões da UF Capoeira, evento que aconteceu na última semana, na Casa da Luta Nilopolitana, em Nilópolis. Ele treina no local, assim como outros atletas que estão sendo preparados para usar os golpes e movimentos desta arte marcial brasileira nas disputas de MMA (Artes Marciais Mistas) que ocorrem no octógono.



Lucas Eduardo também sagrou-se campeão, garantido o terceiro lugar no pódio para Nilópolis. Os atletas de Magé ficaram em primeiro lugar, seguidos pelos capoeiristas de Nova Iguaçu.





O campeonato levou 100 atletas da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro e de outras regiões do Estado para participar das competições Divulgação / PMN Nos Jogos Nilopolitanos, o primeiro lugar foi conquistado pelos atletas que moram no Centro de Nilópolis. Em segundo, ficaram os capoeiristas do bairro Santos Dumont e, em terceiro lugar, os representantes de Nova Cidade. Os vencedores foram: Hannah, Isabelle, Jenifer, Paulino, Gustavo e Guilherme.O campeonato levou 100 atletas da Baixada, do Rio e de outras regiões do Estado para participar das competições. A direção do evento foi do graduado Pedro Poty, filho Robert Poty, o mestre Serpente. Nas lutas, adultos capoeiristas de várias vertentes da capoeira, se encontraram para saber qual estilo se sobressaía mais em combate.

“Capoeira angola, benguela, regional, escrava e contemporânea. Todos esses gêneros estavam presentes”, observou Mestre Serpente, presidente da Fundação Capoeira, instituição responsável pelo evento.

Ele contou com a participação especial de mestre Hulk, campeão de vale-tudo com a capoeira, que foi juiz nas competições. O grão-mestre Hélio também participou.