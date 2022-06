Foram ministradas aulas de intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o acidente ou mal súbito - Divulgação / PMN

Publicado 27/06/2022 19:41 | Atualizado 27/06/2022 20:23

Nilópolis – A Casa da Luta Nilopolitana realizou, na última sexta-feira (24/06), um curso de Primeiros Socorros para os professores e mestres de artes marciais do espaço no bairro Frigorífico, em Nilópolis.



A atividade aconteceu em parceria com o MP Fire, um centro de treinamento credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, com sede em Nilópolis.



O treinamento visa evitar o agravamento do problema até que um serviço especializado de atendimento chegue até o local Divulgação / PMN A Casa da Luta Nilopolitana conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Nilópolis.