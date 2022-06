Aguas do Rio presente na discussão para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Nilópolis - Divulgação

Aguas do Rio presente na discussão para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Nilópolis

Publicado 28/06/2022 18:37

Nilópolis - A Águas do Rio participou, na última semana, de uma atividade realizada na Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, para tratar sobre a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos da cidade. A concessionária contribuiu com questões referentes ao abastecimento de água e a coleta e tratamento do esgoto, no encontro que contou também com a participação de representantes do poder público, de setores privados, além da população civil.

“Das quatro etapas que compõem o Saneamento Básico, que são tratamento e abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem e coleta de resíduos sólidos, a Águas do Rio atua nos dois primeiros pilares. Por isso, é muito importante participarmos desta atividade, que irá nortear o Plano Municipal de Nilópolis, tendo em vista que a concessionária é a responsável por distribuir a água na cidade e em breve, vai operar o esgotamento sanitário. É fundamental que o poder público e a sociedade saibam sobre os nossos projetos e a forma de atuação. Assim, o trabalho seguirá com transparência e sinergia e os resultados serão alcançados com qualidade e rapidez”, afirmou Aislan Miossi, coordenador de serviços na Águas do Rio.

Representante do Conselho de Meio Ambiente de Nilópolis, Elizabeth Ramos, ficou satisfeita em participar do encontro e elogiou a atuação da concessionária Divulgação O engenheiro Robson Ricardo Resende conduziu a atividade, que teve a finalidade de compreender os desejos da população, criando um processo participativo de atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico. “Reunimos aqui diversos agentes para que todos possam apresentar suas principais demandas, propostas e contribuições, para estruturamos o Plano Municipal. O objetivo é que o documento atenda todas as esferas e camadas da nossa sociedade”, ressaltou.

Representante do Conselho de Meio Ambiente de Nilópolis, Elizabeth Ramos, ficou satisfeita em participar do encontro e elogiou a atuação da concessionária. “É um privilégio ter a oportunidade de indicar o que precisa melhorar e auxiliar na construção de algo que irá impactar de vida de todos os cidadãos nilopolitanos. Além disso, fiquei muito satisfeita em ver um representante da Águas do Rio no encontro. Desde que a empresa assumiu, as melhorias passaram a chegar e hoje em dia, a água está vindo com abundância. Já estão fazendo a diferença no nosso cotidiano e tê-los conosco aqui, me faz ter confiança de que teremos um futuro melhor”, disse empolgada.