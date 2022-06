Haverá atrações como escorrega gigante, carrinho de rolimã, balanço, pula-pula e outros brinquedos - Divulgação

Publicado 28/06/2022 20:31 | Atualizado 28/06/2022 20:33





Realizado pela Prefeitura de Nilópolis, o evento conta com a participação das secretarias municipais de Educação, Cidadania e Desenvolvimento Social e Segurança Pública. A intenção é mostrar que, ao brincar, a criança desenvolve múltiplos sentidos.



Semana Mundial do Brincar Nilópolis - O ‘Dia de Brincar e Incluir’ é a culminância da ‘Semana Mundial do Brincar’, uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância dessa atividade na infância. Em Nilópolis, a data será comemorada na sexta-feira (01/07), no Parque Natural do Gericinó, a partir das 12h, com atrações como escorrega gigante, carrinho de rolimã, balanço, pula-pula e outros brinquedos.Realizado pela Prefeitura de Nilópolis, o evento conta com a participação das secretarias municipais de Educação, Cidadania e Desenvolvimento Social e Segurança Pública. A intenção é mostrar que, ao brincar, a criança desenvolve múltiplos sentidos.Além de seus direitos como cidadão, o menor descobre que se divertir também é essencial, pois possibilita a construção de vínculos sociais e o compartilhamento de saberes e descobertas. Ademais, a criança constrói seu mundo simbólico ao conviver com adultos e pessoas de sua idade.

A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Anualmente, perto do dia 28 de maio, desde 1998, comemora-se o Dia Internacional do Brincar. A proposta é que organizações, coletivos e qualquer pessoa, possam desenvolver atividades lúdicas que reúnam crianças, familiares e educadores.



Serviço:

‘Dia do Brincar e Incluir’

Local: Parque Natural Municipal do Gericinó (01/07)

Horário: 12h

Endereço: Rua Antônio João Mendonça, s/n.