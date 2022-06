A Unidade Móvel funciona em um caminhão de 10mx3m dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau - Divulgação / Sesc RJ

A Unidade Móvel funciona em um caminhão de 10mx3m dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do PapanicolauDivulgação / Sesc RJ

Publicado 28/06/2022 23:53 | Atualizado 29/06/2022 00:00

Nilópolis - A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, veículo equipado com moderna tecnologia para exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau), chegou a Nilópolis. Os atendimentos à população iniciaram na última sexta-feira (24/06), e seguem por 60 dias no Parque Municipal de Eventos, Rua Carmela Dutra, S/N, no bairro Frigorífico.



A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher funciona em um caminhão de 10mx3m dividido em duas salas, uma equipada com mamógrafo e outra com mesa ginecológica para realização do Papanicolau. Os exames são indicados para mulheres nas faixas etárias de 50 a 69 anos (mamografia) e de 25 e 64 anos (Papanicolau), mas também são oferecidos a pacientes de outras idades, desde que tenham a requisição médica obtida nas unidades municipais de saúde. De posse do pedido de exame, as mulheres devem comparecer ao local para agendar o dia e o horário.



Após a realização do exame de mamografia, as imagens de Raio-X são remetidas via online ao Hospital de Câncer de Barretos (SP), também conhecido como Hospital de Amor. A instituição, que é referência nacional no tratamento do câncer, faz o laudo e o encaminha à Secretaria Municipal de Saúde, que, por sua vez, realiza a devolutiva aos pacientes.



O Sesc RJ estima fazer cerca de 1.200 exames no período. Em paralelo, serão realizadas ações de educação em saúde, que devem alcançar cerca de 2 mil pessoas. A iniciativa conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil) e da Prefeitura de Nilópolis.



Resultados prontos em até 30 dias



A intenção é que os resultados de ambos os exames fiquem prontos em até 30 dias, sendo que esse trâmite mais rápido é um dos grandes diferenciais da Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher. Tradicionalmente, em razão do déficit desses equipamentos e da grande demanda, há casos em que mulheres aguardam de 3 a 9 meses para obter o laudo após a realização dos exames. A detecção precoce do câncer de mama é considerada fator primordial para a cura da doença. Confira abaixo os horários de atendimentos.



SERVIÇO:



Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher – Nilópolis/RJ

Parque Municipal de Eventos (Rua Carmela Dutra, S/N)



Exames de mamografia e preventivo do câncer de colo de útero (Papanicolau)



Agendamento: No local (Para realizar o agendamento, a paciente deve portar uma requisição de exame oriundo do serviço de saúde municipal).



Atendimentos: Até 24 de agosto



Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h (exceto feriados)