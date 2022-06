Operação envolveu a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil - Divulgação / 20º BPM

Publicado 29/06/2022 23:34 | Atualizado 29/06/2022 23:36

Nilópolis – O 20° Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), junto com a 57ª DP (Nilópolis) e a Guarda Civil de Nilópolis, realizaram nesta quarta-feira (29/06), uma operação conjunta de patrulhamento e abordagens por toda extensão do município nilopolitano.



O Comando do 20° BPM destacou que incentiva o trabalho integrado entre os órgãos públicos de segurança, sempre com o objetivo de reduzir os números indicadores e aumentar a sensação de segurança dos cidadãos nilopolitanos de sua área de policiamento.