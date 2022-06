Nilópolis

Casa da Luta Nilopolitana realiza Curso de Primeiros Socorros para professores e mestres

A atividade aconteceu em parceria com um centro de treinamento credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro com sede em Nilópolis

Publicado 27/06/2022 19:41 | Atualizado há 2 dias