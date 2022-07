Prefeito, Ricardo e familiares ao lado da placa e da estátua no Parque Municipal de Gericinó - Thiago Henrique / PMN

Publicado 02/07/2022 00:40 | Atualizado 02/07/2022 00:47

Nilópolis - A emoção tomou conta de autoridades e frequentadores do Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, agora nomeado Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão David, em homenagem ao ex-prefeito morto pela Covid-19, em dezembro de 2020. Farid foi chefe do executivo nilopolitano por três mandatos. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira (01/07).

Além da estátua com a placa em homenagem, o prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL), secretários, a viúva e ex-vice-prefeita Jane Abrão, ao lado dos filhos Ricardo, Adriana e Flávia, e vários netos, vereadores e outras autoridades, inauguraram dois pórticos nas duas entradas da área de proteção ambiental. “Posso dizer que tive dois pais: meu pai Miguel e o meu tio Farid, que ocupou esse lugar quando meu pai se foi. Testemunhei a dedicação, o carinho e o respeito dele por essa cidade”, declarou com a voz embargada o prefeito.



Ricardo Abrão e dona Jane admirando a estátua de Farid Thiago Henrique / PMN

Representando a mãe e as irmãs, Ricardo Abrão chorou ao assistir um vídeo em memória do pai Farid. “A principal missão de meu pai era fazer nosso povo feliz. Nilópolis é maior do que qualquer projeto pessoal ou político”, garantiu Ricardo Abrão, lembrando da indicação legislativa que nomeava o local com o novo nome. E também a mudança de designação da Rua Mena Barreto para Rua Faria Abrão, além do prédio da Prefeitura, que agora passa a chamar-se Paço Municipal Farid Abrão.

O prefeito Abraãozinho fez um discurso emocionado Vanício Santos / PMN Alunos de escolas municipais que participam do projeto Arte Faz Parte dançaram, cantaram e tocaram instrumentos. Os violinistas Anderson Azevedo e Natan Soares, da Escola Municipal de Música Weberty Aniceto, também se apresentaram.