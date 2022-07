As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (06/07) - Alexandre Simonini / Detran-RJ

Publicado 06/07/2022 23:01 | Atualizado 06/07/2022 23:03

Nilópolis – O posto do Detran-RJ de Nilópolis, realiza neste sábado (09/07), o 59º mutirão de serviços, para oferecer vagas extras ao cidadão nilopolitano, assim como em todo o Estado. Na unidade, do Centro, haverá vagas serviços de habilitação e veículos.As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (06/07). Basta agendar pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ).Estarão disponíveis os seguintes serviços veiculares: primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros.Haverá ainda vagas para os serviços de habilitação, como, primeira habilitação, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, alteração de dados ou troca da permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva