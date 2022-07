Escorrega foi uma das atrações do evento - Vanicio Santos

Publicado 05/07/2022 23:39 | Atualizado 05/07/2022 23:48

Nilópolis - Mais uma edição do ‘Dia de Brincar e Incluir’ foi promovida na última sexta-feira (01/07), no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. A festa, realizada pela segunda vez este ano, reuniu crianças, responsáveis e professores, e integra a campanha para sensibilização da sociedade sobre a importância dessa atividade na infância. A partir do meio-dia, a criançada podia se divertir em escorregas gigantes, pula-pula e outros brinquedos.

Implementado pela Prefeitura, o evento contou com a participação das secretarias municipais de Educação, Cidadania, Desenvolvimento Social e Segurança Pública. A intenção é mostrar que, ao brincar, a criança desenvolve múltiplos sentidos; além de seus direitos como cidadã, divertir-se também é essencial, pois possibilita a construção de vínculos sociais e o compartilhamento de saberes e descobertas. Ademais, ela constrói seu mundo simbólico ao conviver com adultos e pessoas de sua idade.

Muitos brinquedos foram disponibilizados para as crianças Vanício Santos / PMN A estudante do curso técnico de enfermagem, Rayane Almeida Ferreira, acompanhava as filhas Raquel Patrícia Almeida, que iria se apresentar no coral da Escola Municipal Benigno Ribeiro, e Rafaela Almeida, também aluna da mesma unidade escolar, além da sobrinha Eduarda Adão da Silva, que se divertia em um dos brinquedos. “Elas estão gostando muito e espero que se repita mais vezes”, pediu Rayane.

O artista plástico Zito, professor na Secretaria de Cultura, pintava um retrato do ex-prefeito Farid Abrão usando a técnica acrílico sobre tela Giulia Nascimento / PMN Matheus, de 6 anos, aluno do primeiro ano da Escola Municipal Jorge Deocleciano, vibrou ao ver uma pessoa fantasiada de homem aranha e comentou com quem estava ao seu lado. Ele estava com a mãe, Larissa Santana, e com a irmã Aylla, de 5 anos, estudante do jardim no mesmo colégio.

Perto dali o artista plástico Zito, professor na Secretaria de Cultura, pintava um retrato do ex-prefeito Farid Abrão usando a técnica acrílico sobre tela. A homenagem a Farid fazia parte das atividades que iriam acontecer na tarde do mesmo dia em homenagem ao ex-gestor, que passou a nomear o Parque Municipal.

Uma menina brinca no "Dia de Brincar e Incluir" no Parque Natural do Gericinó Giulia Nascimento / PMN A Semana Mundial do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Anualmente, perto do dia 28 de maio, desde 1998, comemora-se o Dia Internacional do Brincar. A proposta é que organizações, coletivos e qualquer pessoa, possam desenvolver atividades lúdicas que reúnam crianças, familiares e educadores.