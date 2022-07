A nova Praça das Crianças inaugurada na Rua Manoel Reis - Divulgação / PMN

A nova Praça das Crianças inaugurada na Rua Manoel ReisDivulgação / PMN

Publicado 04/07/2022 18:53 | Atualizado 04/07/2022 18:54

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis inaugurou na, última sexta-feira (01/07), a Praça das Crianças, na esquina das ruas Manoel Reis com Maria Billard Chambarelli, no Centro. Seguindo o padrão das novas áreas de lazer entregues pelo poder público municipal, essa praça tem escorrega, balanço, gangorra, pula-pula, roda-roda e paisagismo que inclui plantas, iluminação de led nos postes e luz indireta na vegetação.

O prefeito Abraãozinho (PL), acompanhado da vice-prefeita, Flávia Duarte (PL), de secretários municipais, do presidente da Câmara, Rafael Nobre, e de vereadores, comemorou a implantação desse espaço de recreação destinado principalmente aos pequenos.

O prefeito Abraãozinho e a vice Flávia Duarte na inauguração da Praça das Criancas Vanicio Santos / PMN ‘Dia de Brincar e Incluir’. “Aqui era um terreno totalmente abandonado. Foi uma promessa que fizemos durante a eleição. É por isso que estamos aqui. Estamos fazendo essa obra com recursos próprios. E o apoio do governo do Estado nos possibilitou realizar outras obras, como a reforma do Parque Sara Areal e do Túnel de Olinda, por exemplo”, listou Abraãozinho. Ele agradeceu o trabalho da vice-prefeita Flávia Duarte, que estava desde cedo no Parque do Gericinó recebendo as crianças no evento

Lavínia, 3 anos, e Guilherme Felipe Souza, 12 anos, estavam felizes com a pracinha. Junto com a gurizada, eles curtiram a contação de histórias dos professores Vicente Zaki e Tia Lucy. Do lado de fora, um ônibus adaptado como um trenzinho, trazia os personagens do desenho Patrulha Canina e uma das princesas dos filmes da Disney. Quando eles chegaram à praça as crianças foram ao êxtase. Houve a distribuição de pirulitos, balas e picolés para a garotada.