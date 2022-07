Uma denúncia anônima levou a ação conjunta de resgate dos cães - Reprodução

07/07/2022

Nilópolis - Uma denúncia anônima levou uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, policiais militares, guardas ambientais e representantes da Câmara de Vereadores, até a residência de um homem que aparentava ter algum distúrbio ou transtorno mental e criava sete cães em um ambiente insalubre. O fato aconteceu na última terça-feira (05/07), na Avenida Getúlio de Moura, no Centro.

Uma veterinária confirmou que a residência não era um ambiente bom para a saúde dos animais, apesar de eles estarem clinicamente bem. Após a avaliação da veterinária Cristina Moreira, os cachorros foram encaminhados para um canil, onde estão sob cuidados até serem colocados para adoção. Ao chegarem à residência, o grupo constatou que a casa estava sem energia elétrica.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, explicou que o tutor dos animais foi notificado e estão sendo tomadas as medidas cabíveis. Senra estava acompanhado da subsecretária Raquel Rossi, da superintendente da Guarda Ambiental, Amanda Porto, do guarda ambiental Douglas Silva, de integrantes do Comando de Polícia Militar Ambiental (CPAM) e do presidente da Comissão Permanente de Proteção aos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Nilópolis, vereador Leandro Hungria e assessores.