Profissionais do INCA que realizaram a capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem de Nilópolis - Divulgação / PMN

Profissionais do INCA que realizaram a capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem de NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 07/07/2022 13:46 | Atualizado 07/07/2022 17:02

Nilópolis - Enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de saúde de Nilópolis, lotados nos postos de saúde, participaram na última terça-feira (05/07) da “Oficina de capacitação em câncer relacionado ao trabalho”, promovido pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar (Inca). O evento foi realizado no Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida (AFA), no Centro.

A bióloga e técnica da área de Ambiente, Trabalho e Câncer do Inca, Fernanda Voietta, afirmou que o objetivo é informar esses profissionais que alguns produtos e rotinas relacionadas ao dia a dia de vários trabalhadores, inclusive da área da saúde, podem favorecer o surgimento de câncer. Entre eles estão, por exemplo, frentistas, trabalhadores rurais, cabeleireiros, aeronautas, mineradores, garis, trabalhadores do horário noturno.

“Muitos só vão desenvolver um tipo de câncer depois de 20, 30 anos, quando já estão aposentados. Fazemos esse levantamento do tipo de atividade principal para que possamos alertar os profissionais de saúde quanto à importância da notificação. O Ministério da Saúde tem um sistema para comunicação formal desses casos”, informou Fernanda.



Coordenadora de Assistência da Secretaria Municipal de Saúde, Rudnéa Rozendo disse que é uma característica da gestão do prefeito Abraãozinho (PL) buscar parceiros que possam ajudar na qualificação de pessoal. “Essa oficina é um desses casos. Queremos preparar nossos funcionários na área de saúde. Eles são profissionais que podem multiplicar as informações que recebem”, observou ela.



A enfermeira Elisângela Moreira, lotada no Posto de Saúde Nova Olinda, era uma das participantes do evento e elogiou a iniciativa. “A capacitação é muito importante, principalmente do pessoal que está na ponta. Eu nunca tinha feito um curso desses. A partir de agora, vou olhar com mais atenção a informação sobre a ocupação do paciente quando for atendê-lo”, salientou Elisângela, acrescentando que, as orientações vão servir até para encaminhar o paciente para especialistas.



O objetivo foi informar aos profissionais que alguns produtos e rotinas relacionadas ao dia a dia de vários trabalhadores, inclusive da área da saúde, podem favorecer o surgimento de câncer Divulgação / PMN



Os temas abordados foram: ‘Situação do câncer no Brasil, no Estado do Rio e no município de Nilópolis’, pela palestrante Christiane Soares; ‘Câncer relacionado ao ambiente e ao trabalho’, com a palestrante Ubirani Otero; a palestrante Bárbara Geraldino promoveu uma atividade prática sobre a ‘Exposição ocupacional ao amianto, benzeno e outros’; ‘Notificação SUS- desafios e limitações’ foi o nome da palestra feita por Helen Paredes.



As atividades continuaram com um vídeo explicativo sobre ‘Como fazer uma anamnese sobre câncer relacionado ao trabalho’, seguido pelo que tratava de ‘Fluxos de notificação – experiência do município de Londrina (PR). Depois o palestrante Bruno Diniz, de Queimados, apresentou os fluxos de notificação de sua cidade. E a mediadora Ubirani Otero bateu um papo com os participantes da oficina sobre ‘Como estabelecer fluxos de notificação em São João de Meriti’. Os temas abordados foram: ‘Situação do câncer no Brasil, no Estado do Rio e no município de Nilópolis’, pela palestrante Christiane Soares; ‘Câncer relacionado ao ambiente e ao trabalho’, com a palestrante Ubirani Otero; a palestrante Bárbara Geraldino promoveu uma atividade prática sobre a ‘Exposição ocupacional ao amianto, benzeno e outros’; ‘Notificação SUS- desafios e limitações’ foi o nome da palestra feita por Helen Paredes.As atividades continuaram com um vídeo explicativo sobre ‘Como fazer uma anamnese sobre câncer relacionado ao trabalho’, seguido pelo que tratava de ‘Fluxos de notificação – experiência do município de Londrina (PR). Depois o palestrante Bruno Diniz, de Queimados, apresentou os fluxos de notificação de sua cidade. E a mediadora Ubirani Otero bateu um papo com os participantes da oficina sobre ‘Como estabelecer fluxos de notificação em São João de Meriti’.