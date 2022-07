Os homenageados com o prefeito Abraãozinho e a vice-prefeita Flávia Duarte (ao centro) - Divulgação / PMN

Publicado 07/07/2022 17:40 | Atualizado 07/07/2022 17:46

Nilópolis - O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e a secretária municipal de Educação, Débora Carlos, participaram nesta quinta-feira (07/07), da cerimônia de premiação dos 15 alunos vencedores da primeira edição da Olímpiada de Matemática das Escolas Municipais de Nilópolis. O chefe do Executivo parabenizou todos os participantes e, em especial, os ganhadores da competição que, além do certificado e das medalhas, receberam relógios smart.

Logo no início da cerimônia realizada na Escola Municipal José D`Alessandro, todos foram convidados a cantar os hinos nacional e municipal. As autoridades explicaram que foram atendidos todos os alunos matriculados nas escolas públicas municipais do 4º ao 9º ano do ensino fundamental e os matriculados nas fases finais da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para o professor João Botelho, que leciona a disciplina para turmas de 7º ano na E.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade, este projeto contribui muito para a qualidade do ensino. “Incentiva os outros alunos a se atentarem também ao ensino da matemática, pois ela é de suma importância para diversos aspectos ao longo de nossa vida”, salientou ele.

Os alunos foram divididos em cinco categorias, chamadas de níveis: nível A (4 e 5 anos); nível B (6 e 7 anos); nível C (8 e 9 anos); e as fases da EJA foram subdivididas em dois níveis: D1 (6a e 7a fase) e D2 (8a e 9a fase). A avaliação da Olimpíada Municipal foi distribuída em três momentos, sendo a primeira e a segunda etapas feita por todos os alunos nas próprias unidades escolares.

Nathália Silva foi premiada no Nível 1 Divulgação Após a correção e a tabulação dos resultados, foram selecionados os estudantes com as três maiores notas para a terceira e última etapa, a etapa municipal, que aconteceu no último dia 21, na Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade.

Os três primeiros colocados por categoria foram homenageados e premiados por seu empenho na 1ª Olimpíada Municipal De Matemática Das Escolas Municipais De Nilópolis. Também foi exibido um vídeo com registro das fases da Olimpíada Municipal de Matemática nas escolas municipais. Um outro audiovisual mostrou o empenho e celebrou os profissionais do ensino da disciplina.

Premiados:

Nível A – Bruna da Silva, Levy Passos e João Almeida; nível B – Pedro Silva, Henzo Oliveira e Davi Souza; nível C- Yuri Ribeiro, Manuella Kern e Igor Galhado; nível D1 – Letícia Barreto, Cátia Lopes e Valquíria Quinto; Nathália Silva, Janaína Valente e César Graça.