Bernardo Ezequiel foi campeão carioca em sua categoria esse ano pelo Flamengo e continua participando de jogos e competições, tanto futsal como campo - Divulgação

Bernardo Ezequiel foi campeão carioca em sua categoria esse ano pelo Flamengo e continua participando de jogos e competições, tanto futsal como campoDivulgação

Publicado 08/07/2022 10:25 | Atualizado 08/07/2022 10:30

Nilópolis - Uma paixão que vem no DNA. O pequeno Bernardo Ezequiel, de 7 anos, mostrou intimidade com a bola bem cedo. Com apenas 4 anos, ele já era diferenciado nas peladas com os coleguinhas. Com isso, seu pai, Fábio Ezequiel, que sempre jogou bola e é conhecido peladeiro de Nilópolis, decidiu levá-lo para treinar futsal no CTFN, na rua do Viking. Foi lá que o pai de outro atleta que jogava no Vasco da Gama percebeu sua desenvoltura e falou para fazer um teste no clube de São Januário. Ele foi, fez o teste e foi aprovado.

“Depois de dois meses no Vasco, recebi uma mensagem do Flamengo, através do direct do Instagram o convidando para uma avaliação. Ele foi novamente aprovado e agora está no Mengo, onde tem dado muitas alegrias ao clube e a mim também”, comemora o pai.

Essa grande promessa chega ao Projeto Life Star Talentos, uma parceria para que ele possa voar cada vez mais alto. O ala e ponta direita, Bernardo foi campeão carioca em sua categoria esse ano pelo Flamengo e continua participando de jogos e competições, tanto salão como campo.

“Agora com a Life Star Talentos acredito que o Bernardo terá ainda mais oportunidades no futebol”, ressalta.

Bernardo Ezequiel antes de chegar no Flamengo, também havia passado em um teste no Vasco da Gama Divulgação O pequeno respira futebol. Dorme e acorda com a bola na mão, sempre que pode, lá está ele com a bola no pé, jogando, tamanha a paixão pelo esporte. Na verdade, um amor incondicional. Fábio lembra emocionado que hoje, o filho poderia não estar aqui.

“Ele nasceu morto e nesse dia foi uma grande tristeza. Minha esposa o colocou no colo e começou a louvar a Deus. Foi tão maravilhoso o que aconteceu em seguida. Deus o fez reviver. Bernardo é um milagre. Se não fosse Deus não estaria aqui. Está nesse mundo para escrever história e fazer a diferença". Essa é a aposta da Life Star. Projeto gratuito de revelação de talentos do esporte em várias modalidades, passando pelo futebol, e as lutas, entre outros esportes.

“O Bernardo é um atleta com um grande potencial. Temos certeza de que vai longe e estamos aqui para dar todo suporte”, conclui Jacob Davi, CEO da Life Star.