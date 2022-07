Alguns trechos da rua apresenta buracos com a necessidade de um recapeamento - Reprodução

Publicado 13/07/2022 00:04 | Atualizado 13/07/2022 00:07

A limpeza dos bueiros também está nas reclamações dos nilopolitanos da via Reprodução

Nilópolis – Moradores da Rua Ernesto Cardoso, no bairro Nossa Senhora de Fátima, estão cobrando da Prefeitura de Nilópolis uma melhor manutenção da via, principalmente um novo asfalto, já que alguns buracos marcam trechos ao longo rua, assim como a limpeza de bueiros, que acabam enchendo no período de chuvas.Algumas fotos enviadas pelos nilopolitanos ao O Dia Cidade Nilópolis , demonstra realmente a necessidade de coberturas dos buracos, algumas caixas de esgoto rebaixadas, bem como os bueiros sujos, necessitando de uma melhor limpeza.