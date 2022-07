O Parque Natural do Gericinó chamou a atenção pelos projetos e ações de conservação, preservação e fiscalização - Divulgação

Publicado 11/07/2022 17:51 | Atualizado 11/07/2022 17:54

Nilópolis - Pela primeira vez na história de Nilópolis, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conquistou prêmio na categoria Gestão de Unidade e Conservação, pelas atividades realizadas no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, durante o ano de 2021, que garantiram o repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico, no valor de R$ 1 milhão e 74 reais. A cidade se classificou em sexto lugar.

Para receber a transferência, o poder executivo aguarda que a câmara de vereadores aprove a lei que oficializa o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA). O Fundo então receberá esses valores do ICMS Ecológico e a Secretaria de Meio Ambiente poderá utilizá-lo em ações que irão beneficiar ainda mais o parque.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, destacou as ações que são realizadas no Parque Natural do Gericinó que levaram ao prêmio Divulgação / PMN “Estou muito feliz por termos sido premiados por nossas ações dentro do Gericinó. Com essa verba, teremos condições de realizar muito mais no pulmão da cidade, preservando cada vez mais o parque e oferecendo mais lazer junto à natureza aos nilopolitanos”, comemorou o secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra.

O Parque Natural do Gericinó chamou a atenção pelos projetos e ações de conservação, preservação e fiscalização, sendo reconhecido pelo Estado como um dos municípios que executam as melhores prática de gestão do Meio Ambiente.

O ICMS Ecológico é destinado aos municípios que mais investem no meio ambiente. Para requerer o ICMS Ecológico é preciso ter no território uma unidade de conservação, devidamente registrada no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação.