Os pontos de coleta das fraldas geriátricas são a Prefeitura, no Centro, e outros estabelecimentos públicos e privadosDivulgação

Publicado 11/07/2022 12:28 | Atualizado 11/07/2022 12:30

Campanha de Arrecadação de Fraldas Geriátricas em Nilópolis Divulgação / PMN

Nilópolis - A Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis, por meio da Superintendência dos Direitos dos Idosos, iniciou na última semana, uma inédita campanha de arrecadação de fraldas geriátricas. O material recolhido será disponibilizado para os mais necessitados no município.Os pontos de coleta são a Prefeitura de Nilópolis, na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro, e outros estabelecimentos públicos e privados.Para mais informações, no telefone: (21) 3039-3629.