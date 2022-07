O município foi premiado por produzir podcasts com conteúdos voltados para dúvidas sobre os serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis (Previnil) - Divulgação

O município foi premiado por produzir podcasts com conteúdos voltados para dúvidas sobre os serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis (Previnil)Divulgação

Publicado 14/07/2022 18:48 | Atualizado 14/07/2022 18:49

Nilópolis - Nilópolis conquistou o Prêmio Nacional de Inovação Previdenciária, por ser a primeira cidade do Brasil a produzir podcasts com conteúdos voltados para dúvidas sobre os serviços do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis (Previnil). O evento, o 1° Seminário Nacional de Investimento e Gestão Previdenciária da Associação Nacional de Entidades de Previdência Municipal (Aneprem), ocorreu durante esta semana em São Luís, no estado do Maranhão.

A quarta edição dessa premiação possui três categorias: segurados, transformação digital e relacionamento com a sociedade. O Previnil foi contemplado com o 5º lugar na categoria transformação digital com o projeto PREVINILCAST, o podcast para os aposentados e pensionistas do município. O objetivo do projeto é levar educação previdenciária ao servidor público de Nilópolis e ao cidadão nilopolitano.

O Previnil foi contemplado com o 5º lugar na categoria transformação digital com o projeto PREVINILCAST, o podcast para os aposentados e pensionistas Divulgação "A importância se dá no sentido de que o Previnil mais uma vez consegue uma premiação a nível nacional, se destacando entre os RPPS, conhecido como Regime Próprio de Previdência Social, com projetos inovadores que visam sempre modernizar e otimizar a gestão pública. Isso comprova que o Previnil segue no caminho certo", salientou o chefe de Departamento de Benefícios Previdenciários, Atos Gabriel Braga Ventura.

Vale destacar que, até o momento, PREVINILCAST é o único podcast no Brasil totalmente estruturado pelo RPPS. Ele leva aos servidores de Nilópolis informações sobre a área previdenciária, as regras de aposentadoria e pensão por morte, alterações da reforma da previdência, entre outros.