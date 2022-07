A Casa da Mulher apresentou algumas oficinas ligadas ao Meio Ambiente como a oficina de reciclagem pela professora Rosimeire e a oficina de fuxico - Divulgação

A Casa da Mulher apresentou algumas oficinas ligadas ao Meio Ambiente como a oficina de reciclagem pela professora Rosimeire e a oficina de fuxicoDivulgação

Publicado 14/07/2022 23:24 | Atualizado 14/07/2022 23:24

Nilópolis - Na última terça-feira (12/07), a Casa da Mulher Nilopolitana participou do evento “Meio Ambiente, Reeducar, Sensibilizar e Conscientizar”, promovido pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O objetivo do evento foi conscientizar a todos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, destacando assuntos como o reaproveitamento de alimentos para evitar o desperdício e alertando sobre como economizar nos tempos atuais com os preços elevados.

A Superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcea Cardoso destacou a relevância do projeto. “Um evento importante que ressalta a preservação do meio ambiente e seus cuidados necessários, tendo em vista que, o mesmo é um espaço comum a todos, e sendo bem cuidado, teremos um lugar melhor “, disse a Superintendente.

A Casa da Mulher apresentou algumas oficinas ligadas ao Meio Ambiente como a oficina de reciclagem pela professora Rosimeire e a oficina de fuxico com a professora Maristela.