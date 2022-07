As aulas serão ministradas pelos professores Manuel Barreiros e Ricardo Machado - Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:56 | Atualizado 19/07/2022 15:08

Nilópolis - O professor de empreendedorismo da Faetec Paiol Nilópolis realiza no dia 13 de agosto, das 9h às 11h, o curso gratuito online. A oportunidade tem como público-alvo profissionais interessados em abrir o próprio negócio e para todos que se interessam pelo empreendedorismo. Os interessados podem fazer a inscrição no www.escoladetreinamento.com.br De acordo com o professor Ricardo Machado, que atua há 20 anos na rede de ensino da Baixada Fluminense, o alto índice de mortalidade das micro e pequenas empresas nos primeiros anos de vida em razão da falta de planejamento e de capacitação técnica dos empreendedores justifica a realização do curso. “O encontro é destinado a quem deseja abrir seu próprio negócio e a quem já possui seu próprio negócio, mas precisa se tornar preparado no mercado de acirrada competição”, explica Ricardo Machado.“Os participantes que desejam abrir seu próprio negócio poderão conhecer os aspectos técnicos e comportamentais que envolvem uma empresa. No final do curso, todos terão base para decidir se justifica a realização de um plano de negócios, por exemplo”, avalia Machado. Para os que já atuam no empreendedorismo, enfrentando as dificuldades, neste momento de economia instável, Machado, comenta que esses ganham a oportunidade de discutir aspectos que os levem a se tornarem mais competitivos.No conteúdo programático do curso estão os temas: diferença entre administrador e empreendedor, perfil técnico do empreendedor, perfil psicológico do empreendedor, posicionamento, pesquisa de custos, precificação, qualidade total, recursos humanos, finanças, marketing e venda. As aulas serão ministradas pelos professores universitários Manuel Barreiros e Ricardo Machado.