Foram nove dias de intervenções artísticas e culturais, shows, tecnologia e espaços de discussõesDivulgação

Publicado 20/07/2022 15:53

Nilópolis - Durante os nove dias de intervenções artísticas e culturais, shows, tecnologia e espaços de discussões, a Glocal Experience chegou ao fim no último domingo (17/07). Crianças, jovens e adultos de Nilópolis, e outros municípios da Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e Mesquita), tiveram a oportunidade de conhecer de perto o evento, realizado na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foram mais de 150 visitantes da região.



Patrocinado pela Águas do Rio e o Instituto Aegea, a Glocal Experience reuniu diversos especialistas engajados com as questões ambientais, além da sociedade civil. De acordo diretor-superintendente da concessionária, com atuação na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, além de experiências inéditas, a empresa proporcionou aos visitantes uma discussão atual e urgente sobre meio ambiente.

“Preservar a natureza é um ato importante, pois os recursos são fundamentais para a nossa sobrevivência e, principalmente, das gerações futuras. É muito gratificante ver esse espaço cheio de estudantes, sendo incentivados a debaterem sobre o assunto”, destacou.