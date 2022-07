As vagas começaram a ser disponibilizadas a partir das 13h desta quarta-feira (20/07) - Divulgação / Detran-RJ

Publicado 20/07/2022 20:56 | Atualizado 20/07/2022 21:03

Nilópolis – O posto do Detran-RJ de Nilópolis realiza, neste sábado (23/07), o 61º mutirão de serviços, para oferecer vagas extras ao cidadão nilopolitano, assim como em todo o Estado. Na unidade, do Centro, haverá vagas para os serviços de veículos.

As vagas começaram a ser disponibilizadas nesta quarta-feira (20/07). Basta agendar pelos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h, ou pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ).Entre os serviços veiculares poderão ser feitas: primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros.