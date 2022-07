O morador do município tem até o dia 29 deste mês para efetuar a matrícula presencialmente, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes - Divulgação / PMN

O morador do município tem até o dia 29 deste mês para efetuar a matrícula presencialmente, na Usina de Cultura Jornalista Tim LopesDivulgação / PMN

Publicado 19/07/2022 16:56

Nilópolis - A Secretaria de Cultura de Nilópolis abre, nesta quarta-feira (20/07), as matrículas para nove cursos gratuitos com 396 vagas, entre eles, estão aulas de teatro e audiovisual. O morador do município tem até o dia 29 deste mês para efetuar a matrícula presencialmente, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, na rua Eliseu de Alvarenga, nº 384, no Centro.

No dia, 1 de agosto, já está marcada para o início das aulas de teatro, audiovisual, dança mix, dança de salão, desenho, bordado livre, iniciação ao violino, expressão corporal e canto coral. A faixa etária vai dos 9 anos em diante. É necessário que, no ato da matrícula, crianças e adolescentes levem xerox da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3X4 e comprovante de escolaridade. Já os adultos, xerox da identidade, comprovante de residência, duas fotos 3X4.

Confira a descrição dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura:

Teatro: a função do curso é implementar mais conhecimentos e apresentar uma variedade de vivências ligadas ao mundo do teatro que o participante ainda não conhece. Há, por exemplo, a presença de exercícios que auxiliam na timidez, na impostação e articulação de voz.

Desenho: produzir trabalhos utilizando variadas técnicas e materiais e adquirir familiaridade com leitura de obras de arte, além de aprimorar traços e pinturas.

Bordado Livre: o bordado, assim como todo trabalho feito com as mãos, traz enormes benefícios a quem o experimenta. Além do prazer do aprendizado e da criação que proporciona, tem efeito terapêutico e produz restauração, pois aquele que borda aproveita todo o percurso e não só o resultado final.

Dança Mix: o curso de dança tem como objetivo de ensinar crianças, adolescentes, jovens e adultos a desenvolver seu corpo e mente através das expressões corporais e manifestações culturais, passando por cada categoria da dança.

Iniciação ao Violino: o intuito é estimular o interesse no aprendizado em tocar o instrumento de maneira simples, proporcionando o domínio nas técnicas básicas como postura inicial de tocar e o domínio na leitura de pequenas melodias, bem como levar a criança a ter uma visão ampla da música erudita e do que é ser músico. Conhecer as partes básicas do violino e do arco e assim reproduzir diversos repertórios propostos.

Expressão Corporal: tem como objetivo trabalhar as potencialidades expressivas do corpo a partir de exercícios fundamentados na técnica desenvolvida especialmente para atores, o mimo corporal. Essa é uma técnica que estrutura uma diretriz para a análise do movimento por meio da geometria do corpo, sensibilizando aqueles que o praticam para suas potencialidades motoras e emotivas.

Audiovisual: tem como foco o aprendizado teórico-prático da linguagem cinematográfica, tornando-a pertinente aos educandos com técnicas e recursos da TV e VOD, perpassando por todas as etapas de uma produção audiovisual, buscando capacitar os indivíduos através da visão crítica.

Dança de Salão: é classificada também como uma dança social. Afinal, sua prática não se restringe às salas de aula e às apresentações. Há muitos lugares para se dançar os diferentes gêneros da dança de salão, como bares, casas de shows, festas, casamentos e aniversários.

Canto Coral: o objetivo do curso é proporcionar o aperfeiçoamento de novos cantores, bailarinos e atores através da prática do canto em grupo, de jogos teatrais, de expressão corporal, técnicas de respiração e de musicalização.

A Secretaria de Cultura apoia o projeto Gotas de Vida, e pede que, para aqueles que podem doar, que levem uma lata de leite em pó ao efetuar a matrícula. As doações são destinadas ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu.