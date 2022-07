Um novo piso tátil nas cores azul e amarelo (com sinalização para deficientes visuais), mobiliário urbano, plantas, quiosques e bancos serão instalados no local - Divulgação / PMN

Um novo piso tátil nas cores azul e amarelo (com sinalização para deficientes visuais), mobiliário urbano, plantas, quiosques e bancos serão instalados no localDivulgação / PMN

Publicado 19/07/2022 17:12 | Atualizado 19/07/2022 17:19

A construção, iniciada em um trecho dos 200 metros de extensão da Avenida Mirandela, no centro da cidade, já se ampliou, com a colocação de tapumes em toda ela Divulgação / PMN

Nilópolis - As obras de reforma do calçadão da Avenida Mirandela, em Nilópolis, começaram no dia 23 de maio de 2022, com a interdição de parte do local, partindo da Rua Getúlio de Moura. A construção, iniciada em um trecho dos 200 metros de extensão da Avenida Mirandela, no centro da cidade, já se ampliou, com a colocação de tapumes em toda ela. Ela faz parte do pacote de benfeitorias urbanas chamado pelo governo municipal de ‘Dá-lhe Obras’, em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades, que repassou R$ 78 milhões para intervenções na região.Um novo piso tátil nas cores azul e amarelo (com sinalização para deficientes visuais), mobiliário urbano, plantas, quiosques e bancos serão instalados no local. À noite, o espaço terá iluminação cênica. Novamente, para diminuir os efeitos das altas temperaturas, será colocada uma cobertura leve e arejada para proteção contra sol e chuva. O projeto é do arquiteto Jozé Cândido Lacerda, ex-presidente da RioUrbe, mesmo idealizador da ponte na Ilha do Fundão.Os operários da empresa MJRE começaram interditando o início da Avenida Mirandela, perto da escada rolante, que também foi retirada. Ali será construída uma rampa de concreto com acessibilidade para todos. Segundo o secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, o prazo para conclusão das benfeitorias é de um ano. “Para retirar a cobertura, por exemplo, eles vão trabalhar às 10 h da noite, para não colocar ninguém em risco e não atrapalhar comerciantes e usuários durante o dia”, salientou Vergueiro.Flávio Vergueiro disse que as colunas que seguram a cobertura do calçadão entraram em colapso.