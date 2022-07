O túnel passa por debaixo da linha férrea, que liga as ruas Getúlio de Moura e Carmela Dutra - Reprodução

Publicado 21/07/2022 22:29 | Atualizado 21/07/2022 22:38

Nilópolis – Um ponto de passagem importante no Centro, de Nilópolis, se tornou um motivo de preocupação dos nilopolitanos, que precisam passar regularmente pelo túnel que passa por debaixo da linha férrea, que liga as ruas Getúlio de Moura e Carmela Dutra. Além da má conversação, com paredes sujas e pichadas, o vandalismo levou a escuridão para o local, trazendo perigo e o risco constante de assaltos para quem passa diariamente pelo túnel.Nilopolitanos enviaram para O Dia Cidades / Nilópolis algumas fotos que mostram o local em má conservação e às escuras.