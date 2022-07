Nilópolis

Reforma do Calçadão da Avenida Mirandela segue em ritmo acelerado, em Nilópolis

Centro comercial vai ganhar mobiliário, cobertura, piso tátil, bancos e rampa de concreto. Reforma faz parte do pacote de obras do governo municipal , "Dá-lhe Obras", em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades

Publicado 19/07/2022 17:12 | Atualizado há 2 dias