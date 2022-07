Ao descerrar a placa, o prefeito Abraãozinho (camisa preta) afirmou que o objetivo é atender cada vez melhor a população da cidade - Vanício Santos/ PMN

Publicado 21/07/2022 16:23 | Atualizado 21/07/2022 16:26

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, em parceira com a Receita Federal, inaugurou nesta terça-feira (20/07), no primeiro andar da sua sede, no Centro, o Posto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. Nilopolitanos que não tenham CPF ou apresentem dificuldades em lidar com tecnologia, podem procurar o atendimento no local, onde há dois guichês do PAV, além de um para atendimento de quem procura o Vale Social e outro para o Procon. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Secretários e o prefeito Abraãzinho na inauguração do Posto Virtual da Receita Federal Vanício Santos/ PMN

Entre os serviços oferecidos pela Receita Federal, estão inscrição, baixa, cancelamento ou alteração de dados (CPF), as mesmas opções para o Cadastro de Imóveis Rurais (Cafir), consultar o Cadastro de Obras de Construção Civil (CNO), verificar pendências fiscais de pessoas físicas ou jurídicas, imóveis rurais, averiguar pendências de malha fiscal de pessoa física, consultar restituição e situação de imposto de renda, entre outros.Ao descerrar a placa que fica na porta do PAV, o prefeito Abraãozinho (PL) afirmou que o objetivo é atender cada vez melhor a população da cidade. O secretário de Cidadania e Direitos Humanos (SEMUCIDH), Renato da Van, agradeceu o apoio de Abraãozinho e de vários secretários municipais na organização e estruturação do setor. “Há uma grande demanda da população, que tem muitas carências. Conseguimos passar de 40 atendimentos por mês em 2021 para 700 este ano”, comparou.A SEMUCIDH disponibiliza no local: primeira via e renovação do Vale Social Estadual, emissão do Passe Livre Federal e carteira de identidade; segunda via de certidão de nascimento, segunda via de certidão casamento e segunda via de certidão de certidão de óbito; emissão do cartão do idoso e emissão do ID Jovem. E também o atendimento ao consumidor oferecido pelo Procon.Estavam presentes à cerimônia os secretários de administração, Romeu Lima Filho, de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim, de Segurança, Esmar França; de Educação, Débora Carlos, de Controle Interno, Danielle Agero, o superintendente de Direitos dos Idosos, Elias Alves; a superintendente dos Direitos da Mulher, Nilcéa Cardoso, a superintendente da Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Jeanne Pierre, a superintendente da Diversidade Sexual, Bárbara Sheldon; e a diretora do Procon, Juliana Grosso.